Informations pratiques

Kembs

Course OFNI

Rue Paul Bader Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 07:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Rendez-vous dimanche 16 août 2026 pour la traditionnelle course OFNI !

Restauration tout au long du parcours (grillades, tartes flambées, baguettes flambées, glacier, buvette).

Au programme

À partir de 7h Marché aux puces au Port de plaisance (organisé par le Tennis de table de Kembs).

À partir de 8h Mise à l’eau Écluse 4 Loechlé.

À partir de 12h Restauration dans les stands au départ et à l’arrivée.

13h Animation au départ de la course, présentation des différents équipages par l’équipe d’animation, animation des équipages, passage des jurys de la course pour la notation des Ofnis.

Vers 14h Départ du 1er OFNI Écluse n° 4 à Loechlé.

15h-16h Passage au fil rouge.

16h à 17h Arrivée des Ofnis au Port de plaisance.

17h15-17h30 Proclamation des résultats au port de plaisance. 0 .

Rue Paul Bader Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 31 91 08 cyril.szczepaniak@kembs.alsace

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English :

L’événement Course OFNI Kembs a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue