La Bazoche-Gouet

Fête de la Musique

Sous la halle espace Valladon La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Comité des Fêtes de la Bazoche-Gouet organise la fête de la musique avec la présence de DJ Christophe.

Buvette saucisses, merguez, frites-gaufres .

Sous la halle espace Valladon La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 28 31

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English :

The Comité des Fêtes de la Bazoche-Gouet is organizing a music festival with DJ Christophe.

L’événement Fête de la Musique La Bazoche-Gouet a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GRAND CHATEAUDUN