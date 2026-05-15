Fête de la Musique La Bazoche-Gouet
Fête de la Musique La Bazoche-Gouet samedi 20 juin 2026.
La Bazoche-Gouet
Fête de la Musique
Sous la halle espace Valladon La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le Comité des Fêtes de la Bazoche-Gouet organise la fête de la musique avec la présence de DJ Christophe.
Buvette saucisses, merguez, frites-gaufres .
Sous la halle espace Valladon La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 28 31
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English :
The Comité des Fêtes de la Bazoche-Gouet is organizing a music festival with DJ Christophe.
L’événement Fête de la Musique La Bazoche-Gouet a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GRAND CHATEAUDUN
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