Sortie Vélo Familiale La Bazoche-Gouet
Sortie Vélo Familiale La Bazoche-Gouet dimanche 31 mai 2026.
La Bazoche-Gouet
Sortie Vélo Familiale
Espace Eugénie Valladon La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Les Cyclos du Perche Gouet vous proposent 2 parcours vélo route de 35km et 45km.
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Espace Eugénie Valladon La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 80 35 31 85
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English :
The Cyclos du Perche Gouet offer 2 road cycling routes of 35km and 45km.
L’événement Sortie Vélo Familiale La Bazoche-Gouet a été mis à jour le 2026-05-02 par OT GRAND CHATEAUDUN