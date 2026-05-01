La Bazoche-Gouet

Sortie Vélo Familiale

Espace Eugénie Valladon La Bazoche-Gouet Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Les Cyclos du Perche Gouet vous proposent 2 parcours vélo route de 35km et 45km.

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Espace Eugénie Valladon La Bazoche-Gouet 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 80 35 31 85

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English :

The Cyclos du Perche Gouet offer 2 road cycling routes of 35km and 45km.

L’événement Sortie Vélo Familiale La Bazoche-Gouet a été mis à jour le 2026-05-02 par OT GRAND CHATEAUDUN