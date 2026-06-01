FETE DE LA MUSIQUE La Bruffière La Bruffière
FETE DE LA MUSIQUE La Bruffière La Bruffière vendredi 19 juin 2026.
La Bruffière
FETE DE LA MUSIQUE La Bruffière
Parc Pointe à Pitre La Bruffière Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
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Parc Pointe à Pitre La Bruffière 85530 Vendée Pays de la Loire bruitfier@gmail.com
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English :
L’événement FETE DE LA MUSIQUE La Bruffière La Bruffière a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Terres de Montaigu
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