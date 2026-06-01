FETE DE LA MUSIQUE La Bruffière La Bruffière vendredi 19 juin 2026.

La Bruffière

FETE DE LA MUSIQUE La Bruffière

Parc Pointe à Pitre La Bruffière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

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Parc Pointe à Pitre La Bruffière 85530 Vendée Pays de la Loire bruitfier@gmail.com

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English :

L’événement FETE DE LA MUSIQUE La Bruffière La Bruffière a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Terres de Montaigu