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FETE DE LA MUSIQUE La Bruffière La Bruffière

FETE DE LA MUSIQUE La Bruffière La Bruffière vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Parc Pointe à Pitre

Ville : 85530 La Bruffière

Département : Vendée

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

La Bruffière

FETE DE LA MUSIQUE La Bruffière

Parc Pointe à Pitre La Bruffière Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

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Parc Pointe à Pitre La Bruffière 85530 Vendée Pays de la Loire   bruitfier@gmail.com

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English :

L’événement FETE DE LA MUSIQUE La Bruffière La Bruffière a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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