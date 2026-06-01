Fête de la musique La Cavalerie
Fête de la musique La Cavalerie dimanche 21 juin 2026.
La Cavalerie
Fête de la musique
La Cavalerie Aveyron
Tarif : – – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
La Mairie de La Cavalerie organise une soirée musicale en partenariat avec la pétanque Cavalérienne. Au programme convivialité autour d’un repas moules et frites animé par le groupe Vibration .
Venez fêter la musique à La Cavalerie sous les tilleuls du Pourtalou et partager un moment de convialité autour d’un repas, animé par le groupe Vibration . Ouvert à tous
Au menu:
Moules, frites, fromage et dessert. 1 Kir offert. Pensez à apporter votre vaisselle ( assiette, couvert et verre)
Réservation obligatoire pour le repas avant le 13 juin chez les commerçants suivant
Le Fournil des Cardabelles
L’Institut Elélia
Le bar tabac l’Ilôt
Le salon Carat
Repas à partir de 19h30, à la salle du Pourtalou 16 .
La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie
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English :
The Mairie de La Cavalerie is organizing a musical evening in partnership with the pétanque Cavalérienne. On the program: a convivial mussels and French fries meal hosted by the Vibration band.
L’événement Fête de la musique La Cavalerie a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)