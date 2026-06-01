La Cavalerie

Fête de la musique

La Cavalerie Aveyron

Tarif : – – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La Mairie de La Cavalerie organise une soirée musicale en partenariat avec la pétanque Cavalérienne. Au programme convivialité autour d’un repas moules et frites animé par le groupe Vibration .

Venez fêter la musique à La Cavalerie sous les tilleuls du Pourtalou et partager un moment de convialité autour d’un repas, animé par le groupe Vibration . Ouvert à tous

Au menu:

Moules, frites, fromage et dessert. 1 Kir offert. Pensez à apporter votre vaisselle ( assiette, couvert et verre)

Réservation obligatoire pour le repas avant le 13 juin chez les commerçants suivant

Le Fournil des Cardabelles

L’Institut Elélia

Le bar tabac l’Ilôt

Le salon Carat

Repas à partir de 19h30, à la salle du Pourtalou 16 .

La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie

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English :

The Mairie de La Cavalerie is organizing a musical evening in partnership with the pétanque Cavalérienne. On the program: a convivial mussels and French fries meal hosted by the Vibration band.

L’événement Fête de la musique La Cavalerie a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)