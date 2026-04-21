Vide-grenier Brocante Office de Tourisme de La Cavalerie La Cavalerie
Vide-grenier Brocante Office de Tourisme de La Cavalerie La Cavalerie dimanche 12 juillet 2026.
La Cavalerie
Vide-grenier Brocante
Office de Tourisme de La Cavalerie 1, rue de La Ville La Cavalerie Aveyron
Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Inscription exposants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Vide grenier à l’occasion de la Fête votive du village de La Cavalerie
De 7h30 à 17h30, le long de la rue du Pourtalou.
Une buvette et une restauration seront proposées à midi par La Pétanque Cavalérienne , ainsi qu’un concours de pétanque. Le comité des fêtes de La Cavalerie proposera tout au long de la journée diverses animations, des stands de forains ainsi qu’un bal en fin de soirée à l’occasion de la fête votive.
Parkings visiteurs et exposants gratuits.
Informations et retrait du dossier d’inscription jusqu’au 02.07.2026 auprès du point d’accueil des remparts de La Cavalerie. Exposants paiement à l’inscription. 2 .
Office de Tourisme de La Cavalerie 1, rue de La Ville La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 78 73 officedetourisme@lacavalerie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market for the Fête votive in the village of La Cavalerie
L’événement Vide-grenier Brocante La Cavalerie a été mis à jour le 2026-04-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)