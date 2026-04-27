La Cavalerie

Tournoi de Badminton du Larzac

Route de la Tune La Cavalerie Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Les volants fuseront de nouveau sur le plateau cette année avec la deuxième édition de notre tournoi !

Il est ouvert aux catégories R5 à NC.

Le programme est simple Du double, non mixte.

Buvette et restauration sur place.

Stand de cordage avec notre partenaire Lardesport.

Au Gymnase du Larzac

Inscriptions obligatoire date limite le 24 mai Deuxième tournoi de badminton du Larzac | Badminton La Cavalerie .

Route de la Tune La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie badlacavalerie@gmail.com

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English :

The shuttlecocks will be flying again this year with the second edition of our tournament!

L’événement Tournoi de Badminton du Larzac La Cavalerie a été mis à jour le 2026-04-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)