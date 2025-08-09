Marché traditionnel La Cavalerie

Marché traditionnel La Cavalerie samedi 9 août 2025.

Espace Robert Muret La Cavalerie Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit
Accès libre

Début : Samedi 2025-08-09
fin : 2025-09-06

2025-08-09 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30 2025-09-06 2025-09-13 2025-09-20 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25 2025-11-01

Marché traditionnel tous les samedis de l’année à l’Espace Robert Muret.
Espace Robert Muret La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 70 11 

English :

Traditional market every Saturday of the year at Espace Robert Muret.

German :

Traditioneller Markt an jedem Samstag des Jahres im Espace Robert Muret.

Italiano :

Mercato tradizionale ogni sabato dell’anno presso l’Espace Robert Muret.

Espanol :

Mercado tradicional todos los sábados del año en el Espace Robert Muret.

L’événement Marché traditionnel La Cavalerie a été mis à jour le 2025-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)