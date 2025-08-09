Marché traditionnel La Cavalerie
Marché traditionnel La Cavalerie samedi 9 août 2025.
Marché traditionnel
Espace Robert Muret La Cavalerie Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Accès libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-08-09
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-08-09 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30 2025-09-06 2025-09-13 2025-09-20 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25 2025-11-01
Marché traditionnel tous les samedis de l’année à l’Espace Robert Muret.
.
Espace Robert Muret La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 70 11
English :
Traditional market every Saturday of the year at Espace Robert Muret.
German :
Traditioneller Markt an jedem Samstag des Jahres im Espace Robert Muret.
Italiano :
Mercato tradizionale ogni sabato dell’anno presso l’Espace Robert Muret.
Espanol :
Mercado tradicional todos los sábados del año en el Espace Robert Muret.
L’événement Marché traditionnel La Cavalerie a été mis à jour le 2025-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)