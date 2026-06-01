Fête de la musique Devant la salle des fêtes La Côte samedi 20 juin 2026.

La Côte

Fête de la musique

Devant la salle des fêtes 18 rue de la mairie La Côte Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concert

Repas sur réservation

Petite restauration et buvette sur place

Entrée libre

À partir de 19h00

Organisée par Nouvelle Vague Côtaise .

Devant la salle des fêtes 18 rue de la mairie La Côte 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 96 25 12

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique La Côte a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE