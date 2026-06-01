Fête de la musique Devant la salle des fêtes La Côte
Fête de la musique Devant la salle des fêtes La Côte samedi 20 juin 2026.
La Côte
Fête de la musique
Devant la salle des fêtes 18 rue de la mairie La Côte Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Concert
Repas sur réservation
Petite restauration et buvette sur place
Entrée libre
À partir de 19h00
Organisée par Nouvelle Vague Côtaise .
Devant la salle des fêtes 18 rue de la mairie La Côte 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 96 25 12
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique La Côte a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE