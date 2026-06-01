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Fête de la musique Devant la salle des fêtes La Côte

Fête de la musique Devant la salle des fêtes La Côte samedi 20 juin 2026.

Lieu : Devant la salle des fêtes

Adresse : 18 rue de la mairie

Ville : 70200 La Côte

Département : Haute-Saône

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

La Côte

Fête de la musique

Devant la salle des fêtes 18 rue de la mairie La Côte Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Concert
Repas sur réservation
Petite restauration et buvette sur place
Entrée libre
À partir de 19h00
Organisée par Nouvelle Vague Côtaise   .

Devant la salle des fêtes 18 rue de la mairie La Côte 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 96 25 12 

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique La Côte a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE