fête de la musique, La Loco, Quimperlé
fête de la musique, La Loco, Quimperlé dimanche 21 juin 2026.
fête de la musique Dimanche 21 juin, 15h00 La Loco Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00
20 juin et 21 juin
La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé
️ PAF :
Fière de ses valeurs de soutien local et culturel, La Loco vous propose 10 sets disponibles lors de la fête de la musique, autour du concert de La Ruda Salska le samedi soir, marraine de l’évènement.
En supplément pour les artistes sélectionné-e-s, nous offrons à chacun 1 captation vidéo live sur le titre souhaité, avec masterisation audio, pour vos futures promotions. (Envoi des fichiers en Septembre maximum)
Formulaire d’inscription, à remplir avant le 15 avril: https://forms.gle/yd1YujN7a45nY5iL6
Merci pour votre engouement, hâte de vous accueillir!
La Loco
https://www.facebook.com/events/1650748806283156/
La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« link »: « https://forms.gle/yd1YujN7a45nY5iL6 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/1650748806283156/ »}] https://www.facebook.com/events/1650748806283156/ AVEN
20 juin et 21 juin
À voir aussi à Quimperlé (Finistère)
- Yoga avec Marine Rudra Priya Lieu-dit La Plaine Quimperlé 1 juin 2026
- Yoga avec Marine Rudra Priya Lieu-dit La Plaine Quimperlé 2 juin 2026
- Visite-atelier Famille Exposition Métamorphoses Chapelle des Ursulines Quimperlé 3 juin 2026
- Exposition Maël Nozahic Visites ateliers famille Chapelle des Ursulines Quimperlé 3 juin 2026
- After work session irlandaise La Loco Quimperlé 3 juin 2026