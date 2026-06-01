fête de la musique, La Loco, Quimperlé

fête de la musique Dimanche 21 juin, 15h00 La Loco Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

20 juin et 21 juin

La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé

️ PAF :

Fière de ses valeurs de soutien local et culturel, La Loco vous propose 10 sets disponibles lors de la fête de la musique, autour du concert de La Ruda Salska le samedi soir, marraine de l’évènement.

En supplément pour les artistes sélectionné-e-s, nous offrons à chacun 1 captation vidéo live sur le titre souhaité, avec masterisation audio, pour vos futures promotions. (Envoi des fichiers en Septembre maximum)

Formulaire d’inscription, à remplir avant le 15 avril: https://forms.gle/yd1YujN7a45nY5iL6

Merci pour votre engouement, hâte de vous accueillir!

La Loco

https://www.facebook.com/events/1650748806283156/

La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« link »: « https://forms.gle/yd1YujN7a45nY5iL6 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/1650748806283156/ »}] https://www.facebook.com/events/1650748806283156/ AVEN

20 juin et 21 juin