Comedy Club Mauvais timing Les Bubbles Marché de créateurs et producteurs locaux La Loco Quimperlé dimanche 7 juin 2026.
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Début : 2026-06-07 18:00:00
fin : 2026-06-07 22:00:00
2026-06-07
17H00-18H00 Le Comedy Club vous propose une pièce de théâtre Mauvais timing. C’est une comédie où deux anciens lycéens se retrouvent par hasard à l’aéroport…
Ils se retrouveront à plusieurs reprises avec des situations drôles et cocasses !
Pièce écrite et jouée par Christian Goudédranche et Murielle Roger. Mise en scène Véronique Moreau.
18H00-19H30 Le groupe Les Bubbles, un groupe mixte spécialisé dans les reprises à trois voix de tubes Pop-rock anglo-saxons des années 70-80. Son répertoire va d’Elvis Presley à Supertramp en passant par U2, Muse…. Accompagné au piano par Xavier Dival, de La Bulle d’air, à Hennebont. .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
English : Comedy Club Mauvais timing Les Bubbles Marché de créateurs et producteurs locaux
