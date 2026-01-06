Comedy Club Mauvais timing Les Bubbles Marché de créateurs et producteurs locaux La Loco Quimperlé

Comedy Club Mauvais timing Les Bubbles Marché de créateurs et producteurs locaux

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Début : 2026-06-07 18:00:00

fin : 2026-06-07 22:00:00

2026-06-07

17H00-18H00 Le Comedy Club vous propose une pièce de théâtre Mauvais timing. C’est une comédie où deux anciens lycéens se retrouvent par hasard à l’aéroport…

Ils se retrouveront à plusieurs reprises avec des situations drôles et cocasses !

Pièce écrite et jouée par Christian Goudédranche et Murielle Roger. Mise en scène Véronique Moreau.



18H00-19H30 Le groupe Les Bubbles, un groupe mixte spécialisé dans les reprises à trois voix de tubes Pop-rock anglo-saxons des années 70-80. Son répertoire va d’Elvis Presley à Supertramp en passant par U2, Muse…. Accompagné au piano par Xavier Dival, de La Bulle d’air, à Hennebont. .

