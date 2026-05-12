Lambesc

Fête de la musique

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 19h. Centre historique de Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Lambesc mettra à l’honneur la musique vivante et célébrera la richesse et la diversité des pratiques et des genres musicaux.

Deux scènes de concert seront installées dans le centre-ville, accompagnées de food-trucks et des domaines viticoles lambescains, pour se restaurer et profiter des premières soirées d’été.



Comme chaque année, les associations musicales lambescaines, telles que Jazzmania, Ti’Chœur et les élèves de l’école Guitarles Académie, se retrouveront Place Héros et Martyrs pour offrir une programmation variée.



Place Jean Jaurès, la scène mettra à l’honneur l’École de Musique Municipale, suivie par le groupe ACOU’SUR, quatuor proposant des reprises décalées en version folk, avant de se conclure au rythme de la batucada des Nuits Métis, exclusivement accompagnée de deux chanteurs.



Rue Grande, amateurs, groupes, chanteurs et DJ lambescains proposeront des animations musicales pour renouer avec l’essence même de la Fête de la Musique. .

Centre historique de Lambesc Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 63 mediatheque@lambesc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lambesc honors live music and celebrates the richness and diversity of musical practices and genres.

L’événement Fête de la musique Lambesc a été mis à jour le 2026-05-12 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc