Fête de la musique Landeleau dimanche 21 juin 2026.

Landeleau

Fête de la musique

Pénity Saint Laurent Théâtre Puzzle Landeleau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique le dimanche 21 juin à Landeleau

Amateurs ou professionnels venez nous rejoindre avec vos instruments, vos voix… à partir de 18h30 au PUZZLE Café à Pénity Saint Laurent.

Entrée gratuite

Que vous veniez jouer ou en spectateurs, merci de vous inscrire en appelant le 09 53 51 59 21

> restauration possible sur réservation (tapas et sangria). .

Pénity Saint Laurent Théâtre Puzzle Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 9 53 51 59 21

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English :

L’événement Fête de la musique Landeleau a été mis à jour le 2026-06-11 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou