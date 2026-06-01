Fête de la musique Landeleau
Fête de la musique Landeleau dimanche 21 juin 2026.
Landeleau
Fête de la musique
Pénity Saint Laurent Théâtre Puzzle Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique le dimanche 21 juin à Landeleau
Amateurs ou professionnels venez nous rejoindre avec vos instruments, vos voix… à partir de 18h30 au PUZZLE Café à Pénity Saint Laurent.
Entrée gratuite
Que vous veniez jouer ou en spectateurs, merci de vous inscrire en appelant le 09 53 51 59 21
> restauration possible sur réservation (tapas et sangria). .
Pénity Saint Laurent Théâtre Puzzle Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 9 53 51 59 21
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English :
L’événement Fête de la musique Landeleau a été mis à jour le 2026-06-11 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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