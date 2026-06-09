Fête de la musique Le Breil-sur-Mérize samedi 20 juin 2026.

Le Breil-sur-Mérize

Fête de la musique

Stade du Landon Le Breil-sur-Mérize Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis dans une ambiance festive et chaleureuse.

Des barbecues seront mis à votre disposition pour profiter pleinement de la soirée.

Au plaisir de vous retrouver pour célébrer ensemble la musique et le début de l’été ! .

Stade du Landon Le Breil-sur-Mérize 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 83 13

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L’événement Fête de la musique Le Breil-sur-Mérize a été mis à jour le 2026-06-04 par Pays Perche Sarthois