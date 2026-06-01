Fête de la musique le Café d’Harfleur Harfleur
Fête de la musique le Café d’Harfleur Harfleur dimanche 21 juin 2026.
Harfleur
Fête de la musique le Café d’Harfleur
Place Victor Hugo Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Sur la place Victor Hugo, le Café d’Harfleur organise une soirée concert en terrasse avec le groupe The Attic , groupe de rock composé de Marie au chant, Mickaël et Damien à la guitare, Bruno à la batterie et Guillaume à la basse. .
Place Victor Hugo Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr
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English : Fête de la musique le Café d’Harfleur
L’événement Fête de la musique le Café d’Harfleur Harfleur a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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