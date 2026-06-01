Harfleur

Fête de la musique le Café d’Harfleur

Place Victor Hugo Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 20:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Sur la place Victor Hugo, le Café d’Harfleur organise une soirée concert en terrasse avec le groupe The Attic , groupe de rock composé de Marie au chant, Mickaël et Damien à la guitare, Bruno à la batterie et Guillaume à la basse. .

Place Victor Hugo Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

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English : Fête de la musique le Café d’Harfleur

L’événement Fête de la musique le Café d’Harfleur Harfleur a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie