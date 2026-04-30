Fête de la musique Le chat qui pète Place de l’Église Bord-Saint-Georges
Fête de la musique Le chat qui pète Place de l’Église Bord-Saint-Georges dimanche 21 juin 2026.
Bord-Saint-Georges
Fête de la musique Le chat qui pète
Place de l’Église Bar le chat qui pète Bord-Saint-Georges Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Concert Les frères Hunter (pop rock) .
Place de l’Église Bar le chat qui pète Bord-Saint-Georges 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 97 49 00
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English : Fête de la musique Le chat qui pète
L’événement Fête de la musique Le chat qui pète Bord-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-04-30 par Creuse Confluence Tourisme