Fête de la musique Le chat qui pète Place de l’Église Bord-Saint-Georges

Bord-Saint-Georges

Fête de la musique Le chat qui pète

Place de l’Église Bar le chat qui pète Bord-Saint-Georges Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Concert Les frères Hunter (pop rock) .

Place de l’Église Bar le chat qui pète Bord-Saint-Georges 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 97 49 00

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English : Fête de la musique Le chat qui pète

L’événement Fête de la musique Le chat qui pète Bord-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-04-30 par Creuse Confluence Tourisme