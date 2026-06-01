Fête de la musique Le Plessis-Belleville samedi 20 juin 2026.

Le Plessis-Belleville

Fête de la musique

Le Plessis-Belleville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le samedi 20 juin 2026, Le Plessis-Belleville vibrera au rythme de la Fête de la Musique ! Venez partager une soirée festive et conviviale au Parc de la Mairie, de 17h à 23h, dans une ambiance pleine d’énergie et de bonne humeur.

Au programme

Scène ouverte aux amateurs musiciens et chanteurs locaux vous feront découvrir leurs talents.

Démonstration de danse à 18h30 avec Et Bien Dansez Maintenant EDM, Rock, Bachata, WCS, Valse, Salsa… il y en aura pour tous les goûts !

Restauration légère sur place pour profiter pleinement de la soirée.

Nos partenaires vous accueillent sur leurs terrasses Beer’s Corner, Casa Bello, Chez Emilia, KFE-IN.

✨ Une soirée musicale et festive à ne pas manquer !

Lieu Parc de la Mairie, Le Plessis-Belleville

Horaires 17h à 23h

Date Samedi 20 juin 2026

Infos 03.44.60.72.00 accueil@mairieplessisbelleville.fr

Un rendez-vous incontournable pour célébrer la musique, la danse et la joie de vivre !

Le samedi 20 juin 2026, Le Plessis-Belleville vibrera au rythme de la Fête de la Musique ! Venez partager une soirée festive et conviviale au Parc de la Mairie, de 17h à 23h, dans une ambiance pleine d’énergie et de bonne humeur.

Au programme

Scène ouverte aux amateurs musiciens et chanteurs locaux vous feront découvrir leurs talents.

Démonstration de danse à 18h30 avec Et Bien Dansez Maintenant EDM, Rock, Bachata, WCS, Valse, Salsa… il y en aura pour tous les goûts !

Restauration légère sur place pour profiter pleinement de la soirée.

Nos partenaires vous accueillent sur leurs terrasses Beer’s Corner, Casa Bello, Chez Emilia, KFE-IN.

✨ Une soirée musicale et festive à ne pas manquer !

Lieu Parc de la Mairie, Le Plessis-Belleville

Horaires 17h à 23h

Date Samedi 20 juin 2026

Infos 03.44.60.72.00 accueil@mairieplessisbelleville.fr

Un rendez-vous incontournable pour célébrer la musique, la danse et la joie de vivre ! .

Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France accueil@mairieplessisbelleville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday June 20, 2026, Le Plessis-Belleville will be vibrating to the rhythm of the Fête de la Musique! Come and enjoy a festive evening in the Parc de la Mairie, from 5pm to 11pm, in an atmosphere full of energy and good humor.

? On the program

Open stage for amateurs: local musicians and singers will showcase their talents.

Dance demonstrations at 6:30pm with Et Bien Dansez Maintenant: EDM, Rock, Bachata, WCS, Valse, Salsa? there’s something for everyone!

Light refreshments on site to make the most of the evening.

Our partners welcome you to their terraces: Beer?s Corner, Casa Bello, Chez Emilia, KFE-IN.

? A musical evening not to be missed!

? Location: Parc de la Mairie, Le Plessis-Belleville

? Times: 5pm to 11pm

? Date: Saturday, June 20, 2026

? Information 03.44.60.72.00 ? accueil@mairieplessisbelleville.fr

An unmissable event to celebrate music, dance and joie de vivre!

L’événement Fête de la musique Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays de Valois