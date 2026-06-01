Fête de la musique Le Plessis-Belleville
Fête de la musique Le Plessis-Belleville samedi 20 juin 2026.
Le Plessis-Belleville
Fête de la musique
Le Plessis-Belleville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le samedi 20 juin 2026, Le Plessis-Belleville vibrera au rythme de la Fête de la Musique ! Venez partager une soirée festive et conviviale au Parc de la Mairie, de 17h à 23h, dans une ambiance pleine d’énergie et de bonne humeur.
Au programme
Scène ouverte aux amateurs musiciens et chanteurs locaux vous feront découvrir leurs talents.
Démonstration de danse à 18h30 avec Et Bien Dansez Maintenant EDM, Rock, Bachata, WCS, Valse, Salsa… il y en aura pour tous les goûts !
Restauration légère sur place pour profiter pleinement de la soirée.
Nos partenaires vous accueillent sur leurs terrasses Beer’s Corner, Casa Bello, Chez Emilia, KFE-IN.
✨ Une soirée musicale et festive à ne pas manquer !
Lieu Parc de la Mairie, Le Plessis-Belleville
Horaires 17h à 23h
Date Samedi 20 juin 2026
Infos 03.44.60.72.00 accueil@mairieplessisbelleville.fr
Un rendez-vous incontournable pour célébrer la musique, la danse et la joie de vivre !
Le samedi 20 juin 2026, Le Plessis-Belleville vibrera au rythme de la Fête de la Musique ! Venez partager une soirée festive et conviviale au Parc de la Mairie, de 17h à 23h, dans une ambiance pleine d’énergie et de bonne humeur.
Au programme
Scène ouverte aux amateurs musiciens et chanteurs locaux vous feront découvrir leurs talents.
Démonstration de danse à 18h30 avec Et Bien Dansez Maintenant EDM, Rock, Bachata, WCS, Valse, Salsa… il y en aura pour tous les goûts !
Restauration légère sur place pour profiter pleinement de la soirée.
Nos partenaires vous accueillent sur leurs terrasses Beer’s Corner, Casa Bello, Chez Emilia, KFE-IN.
✨ Une soirée musicale et festive à ne pas manquer !
Lieu Parc de la Mairie, Le Plessis-Belleville
Horaires 17h à 23h
Date Samedi 20 juin 2026
Infos 03.44.60.72.00 accueil@mairieplessisbelleville.fr
Un rendez-vous incontournable pour célébrer la musique, la danse et la joie de vivre ! .
Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France accueil@mairieplessisbelleville.fr
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English :
On Saturday June 20, 2026, Le Plessis-Belleville will be vibrating to the rhythm of the Fête de la Musique! Come and enjoy a festive evening in the Parc de la Mairie, from 5pm to 11pm, in an atmosphere full of energy and good humor.
? On the program
Open stage for amateurs: local musicians and singers will showcase their talents.
Dance demonstrations at 6:30pm with Et Bien Dansez Maintenant: EDM, Rock, Bachata, WCS, Valse, Salsa? there’s something for everyone!
Light refreshments on site to make the most of the evening.
Our partners welcome you to their terraces: Beer?s Corner, Casa Bello, Chez Emilia, KFE-IN.
? A musical evening not to be missed!
? Location: Parc de la Mairie, Le Plessis-Belleville
? Times: 5pm to 11pm
? Date: Saturday, June 20, 2026
? Information 03.44.60.72.00 ? accueil@mairieplessisbelleville.fr
An unmissable event to celebrate music, dance and joie de vivre!
L’événement Fête de la musique Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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