Fête de la musique Stade municipal, face usine Broussaud Les Cars

Les Cars

Fête de la musique

Stade municipal, face usine Broussaud Rue Prieure Les Cars Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La commune des Cars vous invite à célébrer l’été dans une ambiance festive et conviviale à l’occasion de la Fête de la Musique. Concerts et animations musicales rythmeront la soirée avec la participation de Didier et Kélyan Jacquement and Co ainsi que du groupe pop-rock Et Hop. Installée au stade municipal, la manifestation promet un moment chaleureux et intergénérationnel placé sous le signe du partage, de la bonne humeur et de la musique. Une buvette et plusieurs points de restauration seront également proposés pour profiter pleinement de cette soirée estivale ouverte à toutes et tous. .

Stade municipal, face usine Broussaud Rue Prieure Les Cars 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 36 90 22

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Les Cars a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus