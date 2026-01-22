Fête de la musique LA SAUVAGÈRE Les Monts d’Andaine
Fête de la musique LA SAUVAGÈRE Les Monts d’Andaine vendredi 19 juin 2026.
Fête de la musique
LA SAUVAGÈRE Jardin public Les Monts d’Andaine Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19 23:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la musique, concert du groupe de variétés ETINCELLE (4 musiciens et chanteuse) .
LA SAUVAGÈRE Jardin public Les Monts d’Andaine 61600 Orne Normandie comitedesfetesdelasauvagere463@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Les Monts d’Andaine a été mis à jour le 2026-01-22 par Flers agglo