Fête de la musique LA SAUVAGÈRE Les Monts d’Andaine

Fête de la musique

LA SAUVAGÈRE Jardin public Les Monts d’Andaine Orne

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19 23:30:00

2026-06-19

Fête de la musique, concert du groupe de variétés ETINCELLE (4 musiciens et chanteuse) .

LA SAUVAGÈRE Jardin public Les Monts d’Andaine 61600 Orne Normandie comitedesfetesdelasauvagere463@orange.fr

English : Fête de la musique

