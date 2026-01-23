Fête des métiers de la forêt LA SAUVAGÈRE Les Monts d’Andaine

Fête des métiers de la forêt

LA SAUVAGÈRE 143 Les Friches Les Monts d’Andaine Orne

Fête champêtre au cœur de la forêt d’Andaine. A 8h30 déjeuner aux tripes à 11h messe saint Hubert avec le Rallye cor saint Michel. Toute la journée concours de bûcherons avec la participation de Gérard FERRUEL sculpteur à la tronçonneuse qui réalisera une sculpture surprise. Animation autour des métiers du bois scieur de long, sabotier, lattier, tourneur sur bois, fabricant de panier, atelier de sculpture pour les enfants et manège gratuit.

Restauration midi et soir avec un spectacle en chansons. Les tickets repas achetés avant auprès des commerçants et des membres du comité des fêtes, sont moins cher, participent à une tombola, et permettent un accès coupe fil à la chaine restauration. Pas de réservation .

