Fête de la Musique Les Velluire-sur-Vendée
Fête de la Musique Les Velluire-sur-Vendée samedi 20 juin 2026.
Les Velluire-sur-Vendée
Fête de la Musique
Place de Velluire Les Velluire-sur-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez fêter la musique à la guinguette La Belle Verte !
Au programme
Archibald
Deux voix, trois guitares, ce groupe rochelais de rock en version électro-acoustique vous offre leur propre interprétation des plus grands hits comme celle des pépites du rock indé.
Des années 70 jusqu’à aujourd’hui, de David Bowie à Radiohead en passant par Pink Floyd, The Kinks, Blur, dEUS ou Supertramp que du bon son au programme.
Suivi de Guitares Romantiques
Ce duo nous propose des reprises de chanson française, de pop, de jazz ou encore de country… de quoi finir la soirée en beauté
Sur place boissons, planches apéro, galettes salées et sucrées
Entrée gratuite avec une participation à prix libre. .
Place de Velluire Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 12 46 02 40 contact@asso-labelleverte.fr
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English :
Come and celebrate music at La Belle Verte!
L’événement Fête de la Musique Les Velluire-sur-Vendée a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin