Fête de la musique Les vilains fêtent la musique à Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt
Fête de la musique Les vilains fêtent la musique à Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt dimanche 21 juin 2026.
Coye-la-Forêt
Fête de la musique Les vilains fêtent la musique à Coye-la-Forêt
2 Grande Rue Coye-la-Forêt Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Dimanche 21 juin, rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la musique !
LES VILAINS FÊTENT LA MUSIQUE
Dimanche 21 juin, rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la musique !
Piano ouvert à partir de 17h
Le piano est à votre disposition enfants, amateurs, passionnés ou musiciens confirmés, venez jouer quelques notes et partager un beau moment musical.
À partir de 19h, concert live avec Thierry Duverger & ses amis
Après le succès de l’année dernière, ils reviennent aux Vilains pour nous faire passer une soirée festive et chaleureuse.
Vins au verre
Planches à partager
Ambiance garantie !
Les Vilains Coye-la-Forêt
Réservation conseillée 06 98 41 22 80 .
2 Grande Rue Coye-la-Forêt 60580 Oise Hauts-de-France +33 6 98 41 22 80
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English :
Join us on Sunday 21 June for an evening of conviviality, sharing and music!
L’événement Fête de la musique Les vilains fêtent la musique à Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-03 par Chantilly-Senlis Tourisme