Fête de la musique Les vilains fêtent la musique à Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt dimanche 21 juin 2026.

Coye-la-Forêt

Fête de la musique Les vilains fêtent la musique à Coye-la-Forêt

2 Grande Rue Coye-la-Forêt Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Dimanche 21 juin, rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la musique !

LES VILAINS FÊTENT LA MUSIQUE

Dimanche 21 juin, rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la musique !

Piano ouvert à partir de 17h

Le piano est à votre disposition enfants, amateurs, passionnés ou musiciens confirmés, venez jouer quelques notes et partager un beau moment musical.

À partir de 19h, concert live avec Thierry Duverger & ses amis

Après le succès de l’année dernière, ils reviennent aux Vilains pour nous faire passer une soirée festive et chaleureuse.

Vins au verre

Planches à partager

Ambiance garantie !

Les Vilains Coye-la-Forêt

Réservation conseillée 06 98 41 22 80 .

2 Grande Rue Coye-la-Forêt 60580 Oise Hauts-de-France +33 6 98 41 22 80

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English :

Join us on Sunday 21 June for an evening of conviviality, sharing and music!

L’événement Fête de la musique Les vilains fêtent la musique à Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-03 par Chantilly-Senlis Tourisme