Lombron

Fête de la musique

Place de l’église Lombron Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-21 02:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Fète de la musique à Lombron le 20 juin 2026.

Le comité des fêtes de Lombron organise la fête de la musique le samedi 20 juin 2026, place de l’église à Lombron. Les animations débuteront à 18H30.

Une restauration ainsi qu’une buvette seront proposées.

Quatre groupes de musique se produiront:

Julien Deniel, Le Groupe Menthol, AMA et AORT. .

Place de l’église Lombron 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 6 09 69 55 81 catherine.braut@sfr.fr

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English :

Fète de la musique in Lombron on June 20, 2026.

L’événement Fête de la musique Lombron a été mis à jour le 2026-06-02 par CDT72