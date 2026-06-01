Fête de la musique Lombron
Fête de la musique Lombron samedi 20 juin 2026.
Lombron
Fête de la musique
Place de l’église Lombron Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-21 02:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Fète de la musique à Lombron le 20 juin 2026.
Le comité des fêtes de Lombron organise la fête de la musique le samedi 20 juin 2026, place de l’église à Lombron. Les animations débuteront à 18H30.
Une restauration ainsi qu’une buvette seront proposées.
Quatre groupes de musique se produiront:
Julien Deniel, Le Groupe Menthol, AMA et AORT. .
Place de l’église Lombron 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 6 09 69 55 81 catherine.braut@sfr.fr
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English :
Fète de la musique in Lombron on June 20, 2026.
L’événement Fête de la musique Lombron a été mis à jour le 2026-06-02 par CDT72
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