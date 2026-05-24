Fête de la musique Rue de la Sablière Longevilles-Mont-d’Or

Longevilles-Mont-d’Or

Fête de la musique

Rue de la Sablière Les Tables d’Highlands Longevilles-Mont-d’Or Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique !

Concert Fire Java

Réservation conseillée .

Rue de la Sablière Les Tables d’Highlands Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 23 75 50

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English :

L’événement Fête de la musique Longevilles-Mont-d’Or a été mis à jour le 2026-05-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS