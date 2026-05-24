Fête de la musique Rue de la Sablière Longevilles-Mont-d’Or
Fête de la musique Rue de la Sablière Longevilles-Mont-d’Or samedi 20 juin 2026.
Longevilles-Mont-d’Or
Fête de la musique
Rue de la Sablière Les Tables d’Highlands Longevilles-Mont-d’Or Doubs
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique !
Concert Fire Java
Réservation conseillée .
Rue de la Sablière Les Tables d’Highlands Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 23 75 50
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English :
L’événement Fête de la musique Longevilles-Mont-d’Or a été mis à jour le 2026-05-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS