Sortie de découverte de la flore d’altitude des pâturages à gentianes jaunes Longevilles-Mont-d’Or
Sortie de découverte de la flore d’altitude des pâturages à gentianes jaunes Longevilles-Mont-d’Or samedi 13 juin 2026.
Longevilles-Mont-d’Or
Sortie de découverte de la flore d’altitude des pâturages à gentianes jaunes
Sommet du Mont d’Or Longevilles-Mont-d’Or Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 16:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Durant cette sortie, la matinée sera consacrée à la flore des pâturages à gentianes jaunes du Mont d’Or et l’après-midi, nous découvrirons la flore des prairies subalpines du Mont d’Or.
Sortie organisée par le Conservatoire botanique national de Bourgogne-Franchez-Comté Observatoire régional des Invertébrés.
Cet événement vous est proposé dans le cadre de La belle saison des CBN et fait également partie du calendrier d’animation du programme scientifique Les Méconnus de Bourgogne-Franche-Comté. .
Sommet du Mont d’Or Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté corentin.nicod@cbnbfc.fr
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English : Sortie de découverte de la flore d’altitude des pâturages à gentianes jaunes
L’événement Sortie de découverte de la flore d’altitude des pâturages à gentianes jaunes Longevilles-Mont-d’Or a été mis à jour le 2026-05-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
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