Fête de la Musique Sur les bords de Neste Lortet
Fête de la Musique Sur les bords de Neste Lortet dimanche 21 juin 2026.
Lortet
Fête de la Musique
Sur les bords de Neste LORTET Lortet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la Musique On chante à Lortet !
Concerts et Chants en plein air sur les bords de la Neste
Buvette-crêpes-pastèques !
20H Auberge espagnole sur les bords de Neste
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Sur les bords de Neste LORTET Lortet 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 47 91 91
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English :
Music Festival Let’s Sing Lortet!
Outdoor concerts and singing along the banks of the Neste
Refreshments, crepes, and pastries!
8:00 PM: Potluck dinner along the banks of the Neste
L’événement Fête de la Musique Lortet a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65