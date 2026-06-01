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Fête de la Musique Sur les bords de Neste Lortet

Fête de la Musique Sur les bords de Neste Lortet dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Sur les bords de Neste

Adresse : LORTET

Ville : 65250 Lortet

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Lortet

Fête de la Musique

Sur les bords de Neste LORTET Lortet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la Musique On chante à Lortet !
Concerts et Chants en plein air sur les bords de la Neste
Buvette-crêpes-pastèques !
20H Auberge espagnole sur les bords de Neste
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Sur les bords de Neste LORTET Lortet 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 47 91 91 

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English :

Music Festival Let’s Sing Lortet!
Outdoor concerts and singing along the banks of the Neste
Refreshments, crepes, and pastries!
8:00 PM: Potluck dinner along the banks of the Neste

L’événement Fête de la Musique Lortet a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65