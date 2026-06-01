Fête de la Musique Sur les bords de Neste Lortet dimanche 21 juin 2026.

Lortet

Fête de la Musique

Sur les bords de Neste LORTET Lortet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la Musique On chante à Lortet !

Concerts et Chants en plein air sur les bords de la Neste

Buvette-crêpes-pastèques !

20H Auberge espagnole sur les bords de Neste

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Sur les bords de Neste LORTET Lortet 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 47 91 91

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English :

Music Festival Let’s Sing Lortet!

Outdoor concerts and singing along the banks of the Neste

Refreshments, crepes, and pastries!

8:00 PM: Potluck dinner along the banks of the Neste

L’événement Fête de la Musique Lortet a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65