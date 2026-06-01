Fête de la Musique Luzé
Fête de la Musique Luzé samedi 20 juin 2026.
Luzé
Fête de la Musique
Centre-bourg Luzé Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique organisée par Atout Coeur Luzé avec un concert du groupe Les Avants-Présents.
Buvette et restauration sur place.
Fête de la musique organisée par Atout Coeur Luzé avec un concert du groupe Les Avants-Présents.
Buvette et restauration sur place.
Repas possible sur réservation. 15 .
Centre-bourg Luzé 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 84 98 96
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English :
Music festival organized by Atout Coeur Luzé, featuring a concert by the band Les Avants-Présents.
Refreshments and food available on site.
L’événement Fête de la Musique Luzé a été mis à jour le 2026-06-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme