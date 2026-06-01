Luzé

Fête de la Musique

Centre-bourg Luzé Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique organisée par Atout Coeur Luzé avec un concert du groupe Les Avants-Présents.

Buvette et restauration sur place.

Fête de la musique organisée par Atout Coeur Luzé avec un concert du groupe Les Avants-Présents.

Buvette et restauration sur place.

Repas possible sur réservation. 15 .

Centre-bourg Luzé 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 84 98 96

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English :

Music festival organized by Atout Coeur Luzé, featuring a concert by the band Les Avants-Présents.

Refreshments and food available on site.

L’événement Fête de la Musique Luzé a été mis à jour le 2026-06-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme