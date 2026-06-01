Fête de la musique Chemin de la Canissière Maîche
Fête de la musique Chemin de la Canissière Maîche samedi 20 juin 2026.
Maîche
Fête de la musique
Chemin de la Canissière Château Du Désert Maîche Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-21 01:00:00
Date(s) :
2026-06-20
La fête de la musique reprend ses quartiers au Château du Désert !
Chant , danse, rock et DJ !
Buvette et petite restauration. .
Chemin de la Canissière Château Du Désert Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 03 01 contact@mairie-maiche.fr
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Maîche a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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