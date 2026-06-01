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Fête de la musique Chemin de la Canissière Maîche

Fête de la musique Chemin de la Canissière Maîche samedi 20 juin 2026.

Lieu : Chemin de la Canissière

Adresse : Château Du Désert

Ville : 25120 Maîche

Département : Doubs

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Maîche

Fête de la musique

Chemin de la Canissière Château Du Désert Maîche Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-21 01:00:00

Date(s) :
2026-06-20

La fête de la musique reprend ses quartiers au Château du Désert !
Chant , danse, rock et DJ !
Buvette et petite restauration.   .

Chemin de la Canissière Château Du Désert Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 03 01  contact@mairie-maiche.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Maîche a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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