Mareuil-Caubert

Fête de la musique

Rue Jacques Moignet Mareuil-Caubert Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Un événement de la Commune de Mareuil-Caubert. Rendez-vous à partir de 11h à l’école Les Fritillaires pour fêter la musique !

Un food-truck sera présent sur place, suivi d’un cover band de Metallica à 14h.

Un événement de la Commune de Mareuil-Caubert. Rendez-vous à partir de 11h à l’école Les Fritillaires pour fêter la musique !

Un food-truck sera présent sur place, suivi d’un cover band de Metallica à 14h. .

Rue Jacques Moignet Mareuil-Caubert 80132 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 11 46 culture.mareuil-caubert@mailo.fr

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English :

An event organized by the Commune of Mareuil-Caubert. Join us from 11am at the Les Fritillaires school to celebrate music!

A food-truck will be on site, followed by a Metallica cover band at 2pm.

L’événement Fête de la musique Mareuil-Caubert a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DE LA BAIE DE SOMME