Fête de la musique Rue des écoles Mazerolles samedi 20 juin 2026.

Mazerolles

Fête de la musique

Rue des écoles Jardin de la bibliothèque Mazerolles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:50:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concert de Willy Trio dans le jardin de la bibliothèque ! Ouvert à tous, repli au foyer en cas de pluie. .

Rue des écoles Jardin de la bibliothèque Mazerolles 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 77 10 88 bibmazerolles@orange.fr

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Mazerolles a été mis à jour le 2026-06-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran