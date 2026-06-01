Fête de la musique Rue des écoles Mazerolles
Fête de la musique Rue des écoles Mazerolles samedi 20 juin 2026.
Mazerolles
Fête de la musique
Rue des écoles Jardin de la bibliothèque Mazerolles Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:50:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Concert de Willy Trio dans le jardin de la bibliothèque ! Ouvert à tous, repli au foyer en cas de pluie. .
Rue des écoles Jardin de la bibliothèque Mazerolles 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 77 10 88 bibmazerolles@orange.fr
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Mazerolles a été mis à jour le 2026-06-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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