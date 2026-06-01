Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique Rue des écoles Mazerolles

Fête de la musique Rue des écoles Mazerolles

Fête de la musique Rue des écoles Mazerolles samedi 20 juin 2026.

Lieu : Rue des écoles

Adresse : Jardin de la bibliothèque

Ville : 64230 Mazerolles

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:50:00

Tarif :

Mazerolles

Fête de la musique

Rue des écoles Jardin de la bibliothèque Mazerolles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:50:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Concert de Willy Trio dans le jardin de la bibliothèque ! Ouvert à tous, repli au foyer en cas de pluie.   .

Rue des écoles Jardin de la bibliothèque Mazerolles 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 77 10 88  bibmazerolles@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Mazerolles a été mis à jour le 2026-06-15 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

À voir aussi à Mazerolles (Pyrénées-Atlantiques)