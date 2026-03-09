Fête de la Musique Mazet-Saint-Voy
Fête de la Musique Mazet-Saint-Voy samedi 20 juin 2026.
Fête de la Musique
Place de la Mairie du Mazet Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Groupe surprise ! Restauration et buvette. Repli si mauvaise météo au Calibert
.
Place de la Mairie du Mazet Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Surprise band! Food and refreshments. Back-up in case of bad weather at Calibert
L’événement Fête de la Musique Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon