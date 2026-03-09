Fête de la Musique Mazet-Saint-Voy

Fête de la Musique

Place de la Mairie du Mazet Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

2026-06-20 19:30:00

2026-06-20

2026-06-20

Groupe surprise ! Restauration et buvette. Repli si mauvaise météo au Calibert

Place de la Mairie du Mazet Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Surprise band! Food and refreshments. Back-up in case of bad weather at Calibert

