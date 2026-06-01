Fête de la musique Méru
Fête de la musique Méru samedi 20 juin 2026.
Méru
Fête de la musique
Place de l’hôtel de Ville Méru Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Pour la Fête de la musique, les services de la Ville et commerçants méruviens vous proposent de nombreuses animations gratuites à découvrir en famille ou entre amis.
De 15h à 20h, des animations pour toute la famille sont proposées
Stand maquillage
Fabrication de maracas
Jeux
Parcours motricité
Activités créatives
Initiation à l’art du street art
Et bien d’autres surprises !
De 19h à 23h
Plutôt rock ou musique cubaine ?
Nous vous proposons les deux styles avec un concert du groupe rock Adore puis un second du quartet Ashe Cubano.
Venez danser et chanter à nos côtés !
Restauration sur place
Pour la Fête de la musique, les services de la Ville et commerçants méruviens vous proposent de nombreuses animations gratuites à découvrir en famille ou entre amis.
De 15h à 20h, des animations pour toute la famille sont proposées
Stand maquillage
Fabrication de maracas
Jeux
Parcours motricité
Activités créatives
Initiation à l’art du street art
Et bien d’autres surprises !
De 19h à 23h
Plutôt rock ou musique cubaine ?
Nous vous proposons les deux styles avec un concert du groupe rock Adore puis un second du quartet Ashe Cubano.
Venez danser et chanter à nos côtés !
Restauration sur place .
Place de l’hôtel de Ville Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 35 00 billetterie@ville-meru.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the Fête de la Musique, Meruvian town services and retailers are offering a wide range of free events for you, your family and your friends to enjoy.
From 3 p.m. to 8 p.m., there’s entertainment for all the family:
Face painting
Maracas making
Games
Motor skills course
Creative activities
Introduction to street art
And many other surprises!
From 7pm to 11pm
Rock or Cuban music?
We’ve got both, with a concert by the rock band Adore, followed by a second by the Ashe Cubano quartet.
Come dance and sing along!
Catering on site
L’événement Fête de la musique Méru a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre