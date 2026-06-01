Fête de la musique Méru

Méru

Fête de la musique

Place de l’hôtel de Ville Méru Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Pour la Fête de la musique, les services de la Ville et commerçants méruviens vous proposent de nombreuses animations gratuites à découvrir en famille ou entre amis.

De 15h à 20h, des animations pour toute la famille sont proposées

Stand maquillage

Fabrication de maracas

Jeux

Parcours motricité

Activités créatives

Initiation à l’art du street art

Et bien d’autres surprises !

­

De 19h à 23h

Plutôt rock ou musique cubaine ?

Nous vous proposons les deux styles avec un concert du groupe rock Adore puis un second du quartet Ashe Cubano.

Venez danser et chanter à nos côtés !

Restauration sur place

Pour la Fête de la musique, les services de la Ville et commerçants méruviens vous proposent de nombreuses animations gratuites à découvrir en famille ou entre amis.

De 15h à 20h, des animations pour toute la famille sont proposées

Stand maquillage

Fabrication de maracas

Jeux

Parcours motricité

Activités créatives

Initiation à l’art du street art

Et bien d’autres surprises !

­

De 19h à 23h

Plutôt rock ou musique cubaine ?

Nous vous proposons les deux styles avec un concert du groupe rock Adore puis un second du quartet Ashe Cubano.

Venez danser et chanter à nos côtés !

Restauration sur place .

Place de l’hôtel de Ville Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 35 00 billetterie@ville-meru.fr

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English :

For the Fête de la Musique, Meruvian town services and retailers are offering a wide range of free events for you, your family and your friends to enjoy.

From 3 p.m. to 8 p.m., there’s entertainment for all the family:

Face painting

Maracas making

Games

Motor skills course

Creative activities

Introduction to street art

And many other surprises!

From 7pm to 11pm

Rock or Cuban music?

We’ve got both, with a concert by the rock band Adore, followed by a second by the Ashe Cubano quartet.

Come dance and sing along!

Catering on site

L’événement Fête de la musique Méru a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre