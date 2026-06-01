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Fête de la musique Méru

Fête de la musique Méru

Fête de la musique Méru samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place de l'hôtel de Ville

Ville : 60110 Méru

Département : Oise

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Méru

Fête de la musique

Place de l’hôtel de Ville Méru Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Pour la Fête de la musique, les services de la Ville et commerçants méruviens vous proposent de nombreuses animations gratuites à découvrir en famille ou entre amis.

De 15h à 20h, des animations pour toute la famille sont proposées
Stand maquillage
Fabrication de maracas
Jeux
Parcours motricité
Activités créatives
Initiation à l’art du street art
Et bien d’autres surprises !
­
De 19h à 23h
Plutôt rock ou musique cubaine ?
Nous vous proposons les deux styles avec un concert du groupe rock Adore puis un second du quartet Ashe Cubano.

Venez danser et chanter à nos côtés !

Restauration sur place
Pour la Fête de la musique, les services de la Ville et commerçants méruviens vous proposent de nombreuses animations gratuites à découvrir en famille ou entre amis.

De 15h à 20h, des animations pour toute la famille sont proposées
Stand maquillage
Fabrication de maracas
Jeux
Parcours motricité
Activités créatives
Initiation à l’art du street art
Et bien d’autres surprises !
­
De 19h à 23h
Plutôt rock ou musique cubaine ?
Nous vous proposons les deux styles avec un concert du groupe rock Adore puis un second du quartet Ashe Cubano.

Venez danser et chanter à nos côtés !

Restauration sur place   .

Place de l’hôtel de Ville Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 35 00  billetterie@ville-meru.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the Fête de la Musique, Meruvian town services and retailers are offering a wide range of free events for you, your family and your friends to enjoy.

From 3 p.m. to 8 p.m., there’s entertainment for all the family:
Face painting
Maracas making
Games
Motor skills course
Creative activities
Introduction to street art
And many other surprises!

From 7pm to 11pm
Rock or Cuban music?
We’ve got both, with a concert by the rock band Adore, followed by a second by the Ashe Cubano quartet.

Come dance and sing along!

Catering on site

L’événement Fête de la musique Méru a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre