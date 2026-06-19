Mettray

Fête de la musique Mettray

Place de l’Église Mettray Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 17:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Scène ouverte. Les voix de Cosélia. Mosaïc Breizh. Just for fun. Eléments. Aya the soul alchemist. Karaoké pendant la soirée. Restauration et boissons sur place.

Scène ouverte. Les voix de Cosélia. Mosaïc Breizh. Just for fun. Eléments. Aya the soul alchemist. Karaoké pendant la soirée. Restauration et boissons sur place. .

Place de l’Église Mettray 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Open stage. The Voices of Cosélia. Mosaïque Breizh. Just for fun. Éléments. Aya the Soul Alchemist. Karaoke throughout the evening. Food and drinks available on site.

L’événement Fête de la musique Mettray Mettray a été mis à jour le 2026-06-15 par Tours Val de Loire Tourisme