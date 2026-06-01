Meucon

Fête de la musique

Place de la Mairie Meucon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Bourg de Meucon à partir de 19h00, 3 groupes seront présents pour vous divertir:

Oye mi son musique cubaine, Kilhan musique bretonne, Indo tribute reprise du groupe indochine. Barbecue à disposition amenez vos grillades, tables, buvettes sur place. .

Place de la Mairie Meucon 56890 Morbihan Bretagne +33 7 81 68 46 02

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English :

L’événement Fête de la musique Meucon a été mis à jour le 2026-06-11 par ADT 56