Fête de la musique Ar Morskoul Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Fête de la musique

Ar Morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Musiciens, musiciennes, la scène est à vous ! Que tu sois novice, amateur, ou juste là pour le délire, viens nous faire vibrer devant la Cave de Kergroat à Moëlan-sur-Mer. Peu importe ton style ou ton univers, tout le monde est le bienvenu !

Pour les artistes

Le format Un set de 30 minutes pour t’exprimer.

Le matos On fournit la batterie et la table de mixage.

Ta mission Ramène juste ton instrument et tes câbles !

Pour jouer Propose vite ton projet par SMS au 06 95 32 56 55. On te recontacte pour organiser ton passage. Attention, les places sont limitées, alors à vos instrus !

Pour le public Pas musicien ? Viens juste kiffer ! Passe découvrir la scène locale, soutenir les talents du coin et partager un verre avec nous dans une ambiance au top. .

Ar Morskoul 2 Rue Cécile Ravallec Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 60 12

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English :

L’événement Fête de la musique Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS