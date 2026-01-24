Fête de la musique Monpazier
Fête de la musique Monpazier samedi 20 juin 2026.
Monpazier
Fête de la musique
Place des Cornières Monpazier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La fête de la musique aura lieu le 20 juin sur la Place des Cornières !
Vous pourrez manger, boire, écouter, danser, célébrer… .
Place des Cornières Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 04 82 46 acam.monpazier24@laposte.net
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Monpazier a été mis à jour le 2026-05-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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