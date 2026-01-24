Monpazier

Fête de la musique

Place des Cornières Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La fête de la musique aura lieu le 20 juin sur la Place des Cornières !

Vous pourrez manger, boire, écouter, danser, célébrer… .

Place des Cornières Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 04 82 46 acam.monpazier24@laposte.net

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Monpazier a été mis à jour le 2026-05-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides