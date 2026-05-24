Fête de la musique Rue Marie Loizillon Mont-Saint-Martin
Fête de la musique Rue Marie Loizillon Mont-Saint-Martin dimanche 21 juin 2026.
Mont-Saint-Martin
Fête de la musique
Rue Marie Loizillon 1 Cité du Prieuré Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique portée par l’association X-Move en partenariat avec la ville de Mont-Saint-Martin.Tout public
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Rue Marie Loizillon 1 Cité du Prieuré Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 23 70
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English :
Music festival organized by the X-Move association in partnership with the town of Mont-Saint-Martin.
L’événement Fête de la musique Mont-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-24 par OT DU GRAND LONGWY