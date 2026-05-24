Fête de la musique Rue Marie Loizillon Mont-Saint-Martin

Mont-Saint-Martin

Fête de la musique

Rue Marie Loizillon 1 Cité du Prieuré Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique portée par l’association X-Move en partenariat avec la ville de Mont-Saint-Martin.Tout public

0 .

Rue Marie Loizillon 1 Cité du Prieuré Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 23 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Music festival organized by the X-Move association in partnership with the town of Mont-Saint-Martin.

L’événement Fête de la musique Mont-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-24 par OT DU GRAND LONGWY