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Fête de la musique Rue Marie Loizillon Mont-Saint-Martin

Fête de la musique Rue Marie Loizillon Mont-Saint-Martin

Fête de la musique Rue Marie Loizillon Mont-Saint-Martin dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Rue Marie Loizillon

Adresse : 1 Cité du Prieuré

Ville : 54350 Mont-Saint-Martin

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 0 Gratuit

Mont-Saint-Martin

Fête de la musique

Rue Marie Loizillon 1 Cité du Prieuré Mont-Saint-Martin Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique portée par l’association X-Move en partenariat avec la ville de Mont-Saint-Martin.Tout public
0  .

Rue Marie Loizillon 1 Cité du Prieuré Mont-Saint-Martin 54350 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 25 23 70 

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English :

Music festival organized by the X-Move association in partnership with the town of Mont-Saint-Martin.

L’événement Fête de la musique Mont-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-24 par OT DU GRAND LONGWY