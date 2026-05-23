Montcresson

Fête de la musique

Montcresson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique

Fête de la musique . DJ jusqu’à 1h. Restauration sur place. .

Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 02 65 84

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English :

Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Montcresson a été mis à jour le 2026-05-23 par OT GATINAIS SUD