Fête de la musique Montcresson
Fête de la musique Montcresson samedi 20 juin 2026.
Montcresson
Fête de la musique
Montcresson Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 01:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique
Fête de la musique . DJ jusqu’à 1h. Restauration sur place. .
Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 02 65 84
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English :
Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Montcresson a été mis à jour le 2026-05-23 par OT GATINAIS SUD
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