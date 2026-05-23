Vide-greniers Montcresson
Vide-greniers Montcresson dimanche 28 juin 2026.
Montcresson
Vide-greniers
Montcresson Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Vide-greniers
Brocante. Restauration et buvette sur place. Nouveau activités pour les enfants. Renseignements au 06 48 68 40 58 .
Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 48 68 40 58
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English :
L’événement Vide-greniers Montcresson a été mis à jour le 2026-05-23 par OT GATINAIS SUD
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