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Vide-greniers Montcresson

Vide-greniers Montcresson

Vide-greniers Montcresson dimanche 28 juin 2026.

Ville : 45700 Montcresson

Département : Loiret

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit

Montcresson

Vide-greniers

Montcresson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Vide-greniers
Brocante. Restauration et buvette sur place. Nouveau activités pour les enfants. Renseignements au 06 48 68 40 58   .

Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 48 68 40 58 

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English :

L’événement Vide-greniers Montcresson a été mis à jour le 2026-05-23 par OT GATINAIS SUD

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