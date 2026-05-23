Montcresson

Vide-greniers

Montcresson Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Vide-greniers

Brocante. Restauration et buvette sur place. Nouveau activités pour les enfants. Renseignements au 06 48 68 40 58 .

Montcresson 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 48 68 40 58

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English :

L’événement Vide-greniers Montcresson a été mis à jour le 2026-05-23 par OT GATINAIS SUD