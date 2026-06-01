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Fête de la Musique Montigné le Brillant Montigné-le-Brillant

Fête de la Musique Montigné le Brillant Montigné-le-Brillant vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Place des commerces

Ville : 53970 Montigné-le-Brillant

Département : Mayenne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Montigné-le-Brillant

Fête de la Musique Montigné le Brillant

Place des commerces Montigné-le-Brillant Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:50:00

Date(s) :
2026-06-19

Vivez l’été en musique !
La Musique est dans la rue à Montigné le Brillant, vendredi 19 juin
Une programmation variée et de qualité vous fera dandiner et tourner la tête.
Bar et restauration sur place !   .

Place des commerces Montigné-le-Brillant 53970 Mayenne Pays de la Loire +33 6 76 94 56 19  layecadeline@orange.fr

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English :

Live the summer with music!

L’événement Fête de la Musique Montigné le Brillant Montigné-le-Brillant a été mis à jour le 2026-06-12 par LAVAL TOURISME