Fête de la Musique Montigné le Brillant Montigné-le-Brillant
Fête de la Musique Montigné le Brillant Montigné-le-Brillant vendredi 19 juin 2026.
Montigné-le-Brillant
Fête de la Musique Montigné le Brillant
Place des commerces Montigné-le-Brillant Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:50:00
Date(s) :
2026-06-19
Vivez l’été en musique !
La Musique est dans la rue à Montigné le Brillant, vendredi 19 juin
Une programmation variée et de qualité vous fera dandiner et tourner la tête.
Bar et restauration sur place ! .
Place des commerces Montigné-le-Brillant 53970 Mayenne Pays de la Loire +33 6 76 94 56 19 layecadeline@orange.fr
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English :
Live the summer with music!
L’événement Fête de la Musique Montigné le Brillant Montigné-le-Brillant a été mis à jour le 2026-06-12 par LAVAL TOURISME