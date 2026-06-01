FÊTE DE LA MUSIQUE Montner
FÊTE DE LA MUSIQUE Montner dimanche 21 juin 2026.
Montner
FÊTE DE LA MUSIQUE
Montner Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
19h RDV pour une dégustation avec les vignerons locaux et une ambiance musicale par ARNO G & His Buddies.
21h30 concert de Chat Man et Veau Doux.
Restauration et buvette sur place….
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Montner 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 16 33 45 17 foyer.rural.montner@gmail.com
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English :
7:00 p.m.: Join us for a wine tasting with local winemakers, featuring live music by ARNO G & His Buddies.
9:30 p.m.: Concert by Chat Man and Veau Doux.
Food and drinks available on site….
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Montner a été mis à jour le 2026-06-15 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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