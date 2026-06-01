FEUX DE LA SAINT-JEAN Montner
FEUX DE LA SAINT-JEAN Montner mardi 23 juin 2026.
Montner
FEUX DE LA SAINT-JEAN
Rue des Mimosas Montner Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
18h30 Randonnée jusqu’à Força-Réal et repas tiré du sac à Força Real.
21h30 Retour de la flamme et déambulation RDV à la rue des mimosas.
22h30 Embrasement du feu à l’espace Yvan Casenove et verre de l’amitié.
Venez nombreux….
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Rue des Mimosas Montner 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
6:30 p.m.: Hike to Força-Réal and a picnic dinner at Força-Réal.
9:30 p.m.: Return of the flame and procession—meet at Rue des Mimosas.
10:30 p.m.: Lighting of the bonfire at Espace Yvan Casenove and a toast to friendship.
We hope to see many of you there….
L’événement FEUX DE LA SAINT-JEAN Montner a été mis à jour le 2026-06-16 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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