Montner

FEUX DE LA SAINT-JEAN

Rue des Mimosas Montner Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 18:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

18h30 Randonnée jusqu’à Força-Réal et repas tiré du sac à Força Real.

21h30 Retour de la flamme et déambulation RDV à la rue des mimosas.

22h30 Embrasement du feu à l’espace Yvan Casenove et verre de l’amitié.

Venez nombreux….

.

Rue des Mimosas Montner 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

6:30 p.m.: Hike to Força-Réal and a picnic dinner at Força-Réal.

9:30 p.m.: Return of the flame and procession—meet at Rue des Mimosas.

10:30 p.m.: Lighting of the bonfire at Espace Yvan Casenove and a toast to friendship.

We hope to see many of you there….

L’événement FEUX DE LA SAINT-JEAN Montner a été mis à jour le 2026-06-16 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME