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FEUX DE LA SAINT-JEAN Montner

FEUX DE LA SAINT-JEAN Montner

FEUX DE LA SAINT-JEAN Montner mardi 23 juin 2026.

Adresse : Rue des Mimosas

Ville : 66720 Montner

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Montner

FEUX DE LA SAINT-JEAN

Rue des Mimosas Montner Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:30:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

18h30 Randonnée jusqu’à Força-Réal et repas tiré du sac à Força Real.
21h30 Retour de la flamme et déambulation RDV à la rue des mimosas.
22h30 Embrasement du feu à l’espace Yvan Casenove et verre de l’amitié.
Venez nombreux….
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Rue des Mimosas Montner 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

6:30 p.m.: Hike to Força-Réal and a picnic dinner at Força-Réal.
9:30 p.m.: Return of the flame and procession—meet at Rue des Mimosas.
10:30 p.m.: Lighting of the bonfire at Espace Yvan Casenove and a toast to friendship.
We hope to see many of you there….

L’événement FEUX DE LA SAINT-JEAN Montner a été mis à jour le 2026-06-16 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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