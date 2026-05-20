Fête de la Musique Place de la mairie Moussey

Moussey

Fête de la Musique

Place de la mairie 66 René Laederich Moussey Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez célébrer la fête de la musique avec restauration, buvette, restauration, animations et jeux.Tout public

0 .

Place de la mairie 66 René Laederich Moussey 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 41 30 57

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English :

Come and celebrate the fête de la musique with food and drink, refreshments, entertainment and games.

L’événement Fête de la Musique Moussey a été mis à jour le 2026-05-20 par OT SAINT DIE DES VOSGES