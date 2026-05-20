Fête de la Musique Place de la mairie Moussey
Fête de la Musique Place de la mairie Moussey samedi 27 juin 2026.
Moussey
Fête de la Musique
Place de la mairie 66 René Laederich Moussey Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Venez célébrer la fête de la musique avec restauration, buvette, restauration, animations et jeux.Tout public
0 .
Place de la mairie 66 René Laederich Moussey 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 41 30 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and celebrate the fête de la musique with food and drink, refreshments, entertainment and games.
L’événement Fête de la Musique Moussey a été mis à jour le 2026-05-20 par OT SAINT DIE DES VOSGES