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Fête de la Musique Place de la mairie Moussey

Fête de la Musique Place de la mairie Moussey samedi 27 juin 2026.

Lieu : Place de la mairie

Adresse : 66 René Laederich

Ville : 88210 Moussey

Département : Vosges

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Moussey

Fête de la Musique

Place de la mairie 66 René Laederich Moussey Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Venez célébrer la fête de la musique avec restauration, buvette, restauration, animations et jeux.Tout public
0  .

Place de la mairie 66 René Laederich Moussey 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 41 30 57 

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English :

Come and celebrate the fête de la musique with food and drink, refreshments, entertainment and games.

L’événement Fête de la Musique Moussey a été mis à jour le 2026-05-20 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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