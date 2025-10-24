Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Musique Neuvic

Fête de la Musique Neuvic

Fête de la Musique Neuvic samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place du Champ de Foire

Ville : 19160 Neuvic

Département : Corrèze

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Neuvic

Fête de la Musique

Place du Champ de Foire Neuvic Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Le Comité des Fêtes de Neuvic vous invite à la fête de la musique avec le concert des Singlar Blou   .

Place du Champ de Foire Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetesneuvic19@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Neuvic a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

À voir aussi à Neuvic (Corrèze)