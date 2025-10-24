Neuvic

Fête de la Musique

Place du Champ de Foire Neuvic Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Comité des Fêtes de Neuvic vous invite à la fête de la musique avec le concert des Singlar Blou .

Place du Champ de Foire Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesneuvic19@orange.fr

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English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Neuvic a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze