Fête de la Musique Neuvic
Fête de la Musique Neuvic samedi 20 juin 2026.
Neuvic
Fête de la Musique
Place du Champ de Foire Neuvic Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le Comité des Fêtes de Neuvic vous invite à la fête de la musique avec le concert des Singlar Blou .
Place du Champ de Foire Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesneuvic19@orange.fr
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Neuvic a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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