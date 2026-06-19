Nortkerque

Fête de la Musique

Salle des Fêtes Nortkerque Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

La Concorde de Nortkerque et ses élèves vous invitent à leur concert de la Fête de la Musique.

Venez partager un bon moment en musique ! .

Salle des Fêtes Nortkerque 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 20 37 45 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Musique Nortkerque a été mis à jour le 2026-06-10 par CPETI Région Audruicq