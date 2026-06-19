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Fête de la Musique Nortkerque

Fête de la Musique Nortkerque vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 62370 Nortkerque

Département : Pas-de-Calais

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Nortkerque

Fête de la Musique

Salle des Fêtes Nortkerque Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

La Concorde de Nortkerque et ses élèves vous invitent à leur concert de la Fête de la Musique.
Venez partager un bon moment en musique !   .

Salle des Fêtes Nortkerque 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 20 37 45 95 

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English :

L’événement Fête de la Musique Nortkerque a été mis à jour le 2026-06-10 par CPETI Région Audruicq