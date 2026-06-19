Fête de la Musique Nortkerque
Fête de la Musique Nortkerque vendredi 19 juin 2026.
Nortkerque
Fête de la Musique
Salle des Fêtes Nortkerque Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
La Concorde de Nortkerque et ses élèves vous invitent à leur concert de la Fête de la Musique.
Venez partager un bon moment en musique ! .
Salle des Fêtes Nortkerque 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 20 37 45 95
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English :
L’événement Fête de la Musique Nortkerque a été mis à jour le 2026-06-10 par CPETI Région Audruicq