Noyant-de-Touraine

Fête de la musique

Etangs de Fosson Noyant-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Evénement organisé par Noyant Animation.

Venez passer une soirée conviviale, profiter de l’ambiance musicale et déguster une planche apéro.

Evénement organisé par Noyant Animation.

Venez passer une soirée conviviale, profiter de l’ambiance musicale et déguster une planche apéro. .

Etangs de Fosson Noyant-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 81 97 33 89

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English :

Organized by Noyant Animation.

Refreshments and snacks on site.

L’événement Fête de la musique Noyant-de-Touraine a été mis à jour le 2026-06-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme