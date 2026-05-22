Pagny-sur-Meuse

Fête de la musique

Aire de loisirs Pagny-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Tout public

0 .

Aire de loisirs Pagny-sur-Meuse 55190 Meuse Grand Est +33 6 87 16 91 05

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English :

L’événement Fête de la musique Pagny-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-05-22 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS