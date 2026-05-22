Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique Pagny-sur-Meuse

Fête de la musique Pagny-sur-Meuse samedi 20 juin 2026.

Adresse : Aire de loisirs

Ville : 55190 Pagny-sur-Meuse

Département : Meuse

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Pagny-sur-Meuse

Fête de la musique

Aire de loisirs Pagny-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Tout public
0  .

Aire de loisirs Pagny-sur-Meuse 55190 Meuse Grand Est +33 6 87 16 91 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique Pagny-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-05-22 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

À voir aussi à Pagny-sur-Meuse (Meuse)