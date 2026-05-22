Fête de la musique Pagny-sur-Meuse
Fête de la musique Pagny-sur-Meuse samedi 20 juin 2026.
Pagny-sur-Meuse
Fête de la musique
Aire de loisirs Pagny-sur-Meuse Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Tout public
0 .
Aire de loisirs Pagny-sur-Meuse 55190 Meuse Grand Est +33 6 87 16 91 05
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English :
L’événement Fête de la musique Pagny-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-05-22 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS
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