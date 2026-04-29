Marche gourmande Pagny-sur-Meuse
Marche gourmande Pagny-sur-Meuse dimanche 7 juin 2026.
Pagny-sur-Meuse
Marche gourmande
Pagny-sur-Meuse Meuse
Tarif : – – EUR
34
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Tout public
34 .
Pagny-sur-Meuse 55190 Meuse Grand Est +33 6 14 25 55 97
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English :
L’événement Marche gourmande Pagny-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-04-29 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS