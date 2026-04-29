Pagny-sur-Meuse

Marche gourmande

Pagny-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR

34

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Tout public

34 .

Pagny-sur-Meuse 55190 Meuse Grand Est +33 6 14 25 55 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marche gourmande Pagny-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-04-29 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS