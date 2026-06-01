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FÊTE DE LA MUSIQUE Palau-del-Vidre

FÊTE DE LA MUSIQUE Palau-del-Vidre

FÊTE DE LA MUSIQUE Palau-del-Vidre dimanche 21 juin 2026.

Ville : 66690 Palau-del-Vidre

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Palau-del-Vidre

FÊTE DE LA MUSIQUE

Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

A partir de 20h. Animation gratuite, place de la Mairie.
Préparez-vous à remonter le temps avec une soirée ‘ dédiée aux plus grands succès de la variété internationale !
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Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 14 17 

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English :

Starting at 8 p.m. Free entertainment at Town Hall Square.
Get ready to step back in time with an evening ???? ?? ??’? dedicated to the greatest hits of international pop music!
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L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Palau-del-Vidre a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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