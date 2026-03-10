Fête de la musique par l’école de musique

place du Champ de Mars église centre-ville Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 17:00:00

fin : 2026-06-17 21:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Venez vibrer aux sons des notes. Le public est invité à venir écouter à divers endroits du centre-ville les élèves de l’école de musique. Vous pourrez savourer, découvrir tous les styles musicaux en appréciant les belles places de la commune.

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place du Champ de Mars église centre-ville Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30

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English :

Come and vibrate to the sound of notes. The public is invited to come and listen to students from the music school at various locations in the town center. You’ll be able to savor and discover all styles of music while enjoying the town’s beautiful squares.

L’événement Fête de la musique par l’école de musique Donzère a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence